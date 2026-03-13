Ehrenamt in NÖ stützt das Kulturleben und schützt vor Einsamkeit

Die Vielfalt der Initiativen, Vereine, Gemeinden und Projektträger, die in Niederösterreich für das landesweite Kulturgeschehen sorgen, galt es Donnerstagabend im NÖ Landhaus in St. Pölten zu präsentieren. Bei der Programmvorstellung durch die Dachorganisation „Kultur.Region.Niederösterreich“ konnte natürlich nur ein Bruchteil des Schaffens der 250.000 Kulturengagierten im Land dargestellt werden. Gänsehautmomente bei Musikdarbietungen, Spaß und auch Staunen waren den Gästen aber garantiert.

Das Jahresmotto „Tradition und Innovation“ zieht sich heuer durch viele Seminare, Workshops und Events der Tochterbetriebe der NÖ Kultur. Etwa gleich am kommenden Sonntag beim 29. Museumstag des NÖ Museumsmanagements. „KI trifft Museumsalltag – Strategien für die Praxis“, so der Titel. Ehrenamtliche, die wie in den meisten Sparten der nö. Regionalkultur tätig sind, lassen sich bei der Fachtagung auf die Chancen, Risiken und Gefahren der Künstlichen Intelligenz ein.

Freiwillige in NÖ

Jeder Ehrenamtliche leistet einen wesentlichen Beitrag für das Kulturland, lobte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Ihr Wunsch: Dass sich weiter jeder zweite in NÖ ehrenamtlich engagiere. „Wir brauchen das Ehrenamt in allen Regionen und Gemeinden. Es schützt vor Einsamkeit, es gibt uns Vertrauen und Kraft“, sagte sie. Tradition und Innovation sehe sie nicht als Widerspruch, so Mikl-Leitner. Lebendige Kultur entstehe durch starke Wurzeln und sei offen für Neues.