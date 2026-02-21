Kleine Lesetour mit großen Gästen: Erwin Pröll liest aus "Verlässlich echt"

Erwin Pröll war nicht nur langjähriger Landeshauptmann von Niederösterreich, er ist Aufsichtsratsvorsitzender der Kultur.Region.Niederösterreich und Herausgeber des Buches " Verlässlich echt ". Damit geht er noch im Februar auf eine kleine Lesetour.

Botschafter der Verlässlichkeit

Das Werk "Verlässlich echt" trägt den Untertitel "Die Kraft des Unverfälschten“. Pröll hat für dieses Buch 16 Botschafterinnen und Botschafter des Echten und des Verlässlichen gewonnen. Die im Kral-Verlag erschienene Anthologie widmet sich philosophisch, wissenschaftlich, politisch und persönlich Verlässlichkeit und Echtheit, während das Unechte, "Gefakte“ und Kopien das Informationszeitalter immer mehr zu dominieren scheinen.

Auf der Lesetour wird Pröll von einigen Autoren begleitet: Reinhold Bilgeri ist an seiner Seite, ebenso wie Dorothy Khadem-Missagh und Anton Haubenberger. Krems, Petzenkirchen (Bezirk Melk) und Altenmarkt an der Triesting (Bezirk Baden) sind die Orte, an denen Geschichten aus "Verlässlich echt" gelesen werden. Die Buchpräsentationen werden übrigens musikalisch begleitet.