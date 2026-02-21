Kleine Lesetour mit großen Gästen: Erwin Pröll liest aus "Verlässlich echt"
Erwin Pröll war nicht nur langjähriger Landeshauptmann von Niederösterreich, er ist Aufsichtsratsvorsitzender der Kultur.Region.Niederösterreich und Herausgeber des Buches "Verlässlich echt". Damit geht er noch im Februar auf eine kleine Lesetour.
Botschafter der Verlässlichkeit
Das Werk "Verlässlich echt" trägt den Untertitel "Die Kraft des Unverfälschten“. Pröll hat für dieses Buch 16 Botschafterinnen und Botschafter des Echten und des Verlässlichen gewonnen. Die im Kral-Verlag erschienene Anthologie widmet sich philosophisch, wissenschaftlich, politisch und persönlich Verlässlichkeit und Echtheit, während das Unechte, "Gefakte“ und Kopien das Informationszeitalter immer mehr zu dominieren scheinen.
Auf der Lesetour wird Pröll von einigen Autoren begleitet: Reinhold Bilgeri ist an seiner Seite, ebenso wie Dorothy Khadem-Missagh und Anton Haubenberger. Krems, Petzenkirchen (Bezirk Melk) und Altenmarkt an der Triesting (Bezirk Baden) sind die Orte, an denen Geschichten aus "Verlässlich echt" gelesen werden. Die Buchpräsentationen werden übrigens musikalisch begleitet.
- 24. Februar, 19 Uhr, Haus der Regionen in Krems-Stein (Steiner Donaulände 56),
mit Erwin Pröll, Reinhold Bilgeri und Dorothy Khadem-Missagh
- 25. Februar, 19 Uhr, Landgasthof Bärenwirt, Petzenkirchen (Ybbser Straße 3)
mit Erwin Pröll, Reinhold Bilgeri und Anton Haubenberger
- 26. Februar, 19 Uhr, Markgraf Leopold-Saal, Veranstaltungszentrum St. Leopold, Altenmarkt an der Triesting (Klein Mariazell 1) mit Erwin Pröll, Reinhold Bilgeri und Dorothy Khadem-Missagh
Filmemacher, Wissenschafterin, Ex-Bundeskanzler und Erwin Pröll
Von wem stammen die "echten Botschaften"? Die siebzehn Plädoyers für den Wert und die Wichtigkeit der Verlässlichkeit und der Echtheit in allen Lebenslagen stammen von Autor, Musiker und Regisseur Reinhold Bilgeri, Schauspielerin und Filmemacherin Andrea Eckert, Ex-Casinos Austria-Generaldirektorin und Ex-Lotterien-Vorstandsvorsitzender Bettina Glatz-Kremsner, Sonnentor-Gründer Johannes Gutmann, Architektin Marie-Therese Harnoncourt-Fuchs, Unternehmer Anton Haubenberger, Kulturprofi Alexander Hauer, dem Abt des Heiligenkreuzer Stiftes Maximilian Heim, dem Präsident des Institute of Science and Technology Austria Martin Hetzer, Pianistin und Dirigentin Dorothy Khadem-Missagh, Autor und Journalist Wolf Lotter, Ex-Bundeskanzler Karl Nehammer, „Mei liabste Weis“-Moderator Franz Posch, Herausgeber Erwin Pröll, der Wissenschaftlerin des Jahres 2024 Sigrid Stagl, Neue Technologien-Experte Christian Winkelhofer und Unternehmer Klaus Woltron.
Das Buch ist gut sortierten Buchhandel sowie unter kulturregionnoe.at erhältlich.
