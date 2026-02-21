Niederösterreich

Kleine Lesetour mit großen Gästen: Erwin Pröll liest aus "Verlässlich echt"

Ende Februar ist der einstige Landeshauptmann auf Tour, um sein Plädoyer für den Wert der Verlässlichkeit unter die Menschen zu bringen.
21.02.2026, 10:14

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Reinhold Bilgeri und Erwin Pröll

Erwin Pröll war nicht nur langjähriger Landeshauptmann von Niederösterreich, er ist Aufsichtsratsvorsitzender der Kultur.Region.Niederösterreich und Herausgeber des Buches "Verlässlich echt". Damit geht er noch im Februar auf eine kleine Lesetour.

"Wie komme ich an?“ statt „Was kommt an?“ – Erwin Pröll über die Inszenierung der Politik

Botschafter der Verlässlichkeit

Das Werk "Verlässlich echt" trägt den Untertitel "Die Kraft des Unverfälschten“. Pröll hat für dieses Buch 16 Botschafterinnen und Botschafter des Echten und des Verlässlichen gewonnen. Die im Kral-Verlag erschienene Anthologie widmet sich philosophisch, wissenschaftlich, politisch und persönlich Verlässlichkeit und Echtheit, während das Unechte, "Gefakte“ und Kopien das Informationszeitalter immer mehr zu dominieren scheinen. 

Auf der Lesetour wird Pröll von einigen Autoren begleitet: Reinhold Bilgeri ist an seiner Seite, ebenso wie Dorothy Khadem-Missagh und Anton Haubenberger. Krems, Petzenkirchen (Bezirk Melk) und Altenmarkt an der Triesting (Bezirk Baden) sind die Orte, an denen Geschichten aus "Verlässlich echt" gelesen werden. Die Buchpräsentationen werden übrigens musikalisch begleitet.

Filmemacher, Wissenschafterin, Ex-Bundeskanzler und Erwin Pröll

Von wem stammen die "echten Botschaften"? Die siebzehn Plädoyers für den Wert und die Wichtigkeit der Verlässlichkeit und der Echtheit in allen Lebenslagen stammen von Autor, Musiker und Regisseur Reinhold Bilgeri, Schauspielerin und Filmemacherin Andrea Eckert, Ex-Casinos Austria-Generaldirektorin und Ex-Lotterien-Vorstandsvorsitzender Bettina Glatz-Kremsner, Sonnentor-Gründer Johannes Gutmann, Architektin Marie-Therese Harnoncourt-Fuchs, Unternehmer Anton Haubenberger, Kulturprofi Alexander Hauer, dem Abt des Heiligenkreuzer Stiftes Maximilian Heim, dem Präsident des Institute of Science and Technology Austria Martin Hetzer, Pianistin und Dirigentin Dorothy Khadem-Missagh, Autor und Journalist Wolf Lotter, Ex-Bundeskanzler Karl Nehammer, „Mei liabste Weis“-Moderator Franz Posch, Herausgeber Erwin Pröll, der Wissenschaftlerin des Jahres 2024 Sigrid Stagl, Neue Technologien-Experte Christian Winkelhofer und Unternehmer Klaus Woltron.

Das Buch ist gut sortierten Buchhandel sowie unter kulturregionnoe.at erhältlich. 

Melk Baden Krems Erwin Pröll Niederösterreich
kurier.at, safran  | 

Kommentare