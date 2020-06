L17-Lenkerin verletzte Vater

Sofort nach dem Unglück wurde die Rettung alarmiert. Wie in der Gemeinde Maria Taferl in solchen Fällen üblich rückten auch drei in der Region stationierte freiwillige Ersthelfer am Einsatzort an. Dort fanden sie den Schwerverletzten, aber auch die völlig geschockte und verzweifelte junge Unfalllenkerin vor.

Von der Rettungsleitstelle wurde auch das Team des Rettungshubschraubers Christophorus 15 aus Ybbsitz zum Einsatzort beordert. „Für die Kinder war es furchtbar. Sie erlebten, dass der Vater zum zweiten Mal vom Rettungshubschrauber abgeholt werden musste“, erzählt die Mutter. Vor etlichen Jahren war ihr Gatte vom Hausdach gestürzt.

Per Hubschrauber wurde der Verletzte ins Landesklinikum Amstetten transportiert. Seine schwer geschockte Tochter musste an Ort und Stelle von einer Ärztin versorgt werden.