NÖ: Kutscher geriet mit Peitsche in Bahnoberleitung und wurde schwer verletzt

Weil er mit der Pferdepeitsche in die 15.000 Volt-Oberleitung der Rudolfsbahn geraten war, wurde am Dienstagnachmittag ein 49-Jähriger im Bezirk Amstette n schwer verletzt. Das Unglück war während einer Kutschenfahrt bei Allhartsberg passiert.

Der Mann hatte schwerste Verbrennungen an der Hand und an einem Bein sowie Kopfverletzungen erlitten. Der 49-Jährige musste noch am Unfallort in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden.