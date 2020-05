Kurzparken: Schnellschuss ärgert Bürger

"Gut, dass die Dauerparker weg gekommen, die alles blockieren. Und auch, dass es die Sondergenehmigungen gibt. Aber von meinen elf Mitarbeitern kommen drei mit dem Auto des Ehemannes oder der Eltern in die Arbeit", erzählt Apotheker Thomas Riedl. Elisabeth Spindelberger wird am Montag mit den Anträgen von mehr als 60 Mitarbeitern ins Rathaus gehen, damit nicht alle in ihrer Arbeitszeit ausrücken müssen. "Ich bin gespannt, wie das gehen wird. Viele unserer Leute kommen mit dem Auto des Partners oder müssen einen Firmenwagen nützen", sagt sie.



"Ich habe beim Magistrat gefragt, was meine Pensionsgäste machen sollen", erzählt Zimmervermieter Anton Buchmayr. Er erhielt die gleiche Antwort wie viele andere: "Darüber müssen wir erst nachdenken."



"Warum fragen sie die Betroffenen nicht vorher?", ärgern sich Betroffene. Den Vorwurf will VP-Vizebürgermeister Wolfgang Derler nicht auf der Stadtregierung sitzen lassen: "Natürlich haben die Beamten im Vorfeld Erhebungen gemacht und Gespräche geführt", betont Derler. Klar sei, dass noch einige "Kleinigkeiten" geändert werden müssten. Aber darum bemühe man sich.