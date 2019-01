Kurt Hackl geht mit zweiter ÖVP-Liste in die Wahl

Für Brisanz ist bei der Neuwahl in Wolkersdorf am 24. März gesorgt. Verkündete am Donnerstag doch Kurt Hackl, Landtagsabgeordneter und Vizepräsident der NÖ Wirtschaftskammer, dass mit „Team Wolkersdorf – Die Volkspartei“ eine zweite ÖVP-Liste antreten wird. Hackl selbst ist Parteiobmann und Listenzweiter, Spitzenkandidat wird Dominic Litzka sein.

„Nun ist Schluss mit kleinkarierten Streitereien. Egal aus welcher Richtung. Das Wohl der Menschen muss endlich wieder im Mittelpunkt stehen, dazu brauchen wir einen ganz neuen Stil in Wolkersdorf“, verlautbarte Hackl in einer Aussendung. Man setze auf viele Quereinsteiger, aber auch auf erfahrene Politiker. Spitzenkandidat wird demnach der 33-jährige Bundesprüfingenieur, HTL-Lehrer und ÖVP-Gemeinderat Dominic Litzka sein. Mit an Bord sind weiters die Vorsitzende der Wolkersdorfer ÖVP-Frauen Isabell Duscher, der Landwirtschaftskammerobmann des Bezirkes Mistelbach Hermann Stich sowie der Gemeindebauernratsobmann Franz Hirschbüchler und der Bezirksobmann der Jungen ÖVP Johannes Rinnhofer. Weitere Kandidaten, darunter „ÖVP-Urgesteine“ sollen in den nächsten Wochen präsentiert werden.