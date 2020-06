KURIER-Leser zeigen Chancen auf

Dass die "Civitas Nova" das Entwicklungsgebiet in Wiener Neustadt ist, lässt sich zumindest an der gleichnamigen S-Bahn-Station nicht ablesen: Die beiden Bahnsteige sind nur durch eine Stahl-Überführung verbunden, für Rollstuhlfahrer sind sie praktisch unerreichbar, für Mütter mit Kinderwägen eine Tortur. "Von einem Gleis zum anderen kommt man nur über 84 Stufen", ärgert sich eine KURIER-Leserin. Außerdem fordert sie, den Weg ins Gebiet mit vielen Geschäften, Gewerbebetrieben, dem Hallenbad oder der Veranstaltungshalle Arena Nova auch für Radfahrer besser zu erschließen.

Grundsätzlich "Sache der ÖBB", meint dazu Bürgermeister Bernhard Müller. Der Problematik ist er sich aber ebenso bewusst wie sein ÖVP-Herausforderer Klaus Schneeberger. Vor allem "weil diese Haltestelle in Zukunft noch mehr frequentiert werden wird", so Schneeberger. Beide wollen sich deshalb auch für einen Umbau der Station einsetzen. Auch die Radler habe man am Radar: Die Anbindung ans Radwegenetz ist für die nächste Legislaturperiode angekündigt.

In Perchtoldsdorf, Bezirk Mödling, brennen einem Leser die Themen "Zersiedelung" sowie die Förderung des sozialen Wohnbaus unter den Nägeln. Die Gemeinde im Süden Wiens ist als Wohnort beliebt. Schulen und viele Vereine locken vor allem Familien. In den 90er-Jahren verzeichnete Perchtoldsdorf einen enormen Zuzug, doch seit 2001 wurde das Wachstum auf drei Prozent gedrosselt. "Der Leser spürt da eventuell noch die Altlasten der Vergangenheit", erklärt Bürgermeister Martin Schuster ( ÖVP). Die Einstellung der Zersiedelungspolitik sei auch im Wahlprogramm verankert. Im Großteil des Ortes sei die Bebauung des Grundstücks auf maximal zwei Wohneinheiten beschränkt worden. "Das erschwert aber wiederum den sozialen Wohnbau", erklärt Schuster. Allerdings sei man bemüht entsprechende Angebote, wie aktuell das Projekt "Junges Wohnen", sukzessive im bestehenden Wohnbau zu schaffen.

"Lebensraumpolitik ist das Gebot der Stunde", stimmt der Ortschef auch der Anregung zu, dass sich die Gemeinden des Bezirks zusammenschließen sollen, um Ausgaben der Verwaltung zu sparen. Es brauche etwa nicht jede Gemeinde ein eigenes Bauamt. Bei der Einhebung verschiedener Gebühren gebe es bereits eine Zusammenarbeit.

In Laa an der Thaya soll das Zentrum in der kommenden Wahlperiode vom Verkehr gänzlich entlastet werden. Die Bauarbeiten an der Umfahrung werden fortgesetzt und laut Plan auch abgeschlossen. In der Katastralgemeinde Hanfthal besteht jedoch die Befürchtung, dass die Bewohner durch steigenden Durchzugsverkehr leiden werden. Beim Thema Umfahrung verweist Bürgermeisterin Brigitte Ribisch auf das laufende Konzept des Landes, alle Ortschaften entlang der B6 zu umfahren: "Die Entlastung ist mir wichtig, aber das muss in einem Gesamtkonzept erfolgen."

Für die Sanierung und Neuerrichtung von Gehsteigen und Straßen hat Ribisch bereits eine Liste erstellt. Diese soll in der nächsten Periode Schritt für Schritt abgearbeitet werden. Die Gemeindeabgaben sollen jedenfalls konstant bleiben. Eine Indexanpassung kann sie allerdings auch in der nächsten Periode nicht ausschießen.