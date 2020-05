KURIER-Leser küren schönste Einkaufsmeile

Die Teilnahme am Wettbewerb macht mit ein wenig Glück auch Sie zum Gewinner: Wer für seine liebste Einkaufsstraße von Amstetten bis Zwettl votiert, kann einen von 20 Einkaufsgutscheinen im Wert von jeweils 300 Euro gewinnen. Die Aussicht auf einen Börsel-schonenden (Weihnachts-)Einkauf: Das haben Sie vom KURIER (Nähere Details zur Teilnahme am Wettbewerb finden Sie unten).



"Lebendige Regionen sind ohne entsprechend aktive Unternehmen nicht denkbar", sagt die Präsidentin der Wirtschaftskammer NÖ, Sonja Zwazl. "Im Gegenteil: Vitale Betriebe sind geradezu das Herzstück für lebendige Regionen. Ohne sie fehlt es an Ausbildungsmöglichkeiten, Arbeitsplätzen, Freizeitmöglichkeiten und Nahversorgung", ist Zwazl überzeugt.



"Der Handel hat für die Attraktivität und Vitalität von Innenstädten zentrale Bedeutung, da er in aller Regel der wichtigste Frequenzbringer ist", sagt Franz Kirnbauer, Obmann der Sparte Handel in der WKNÖ. "Dort wo der Handel die Innenstädte verlässt, wird der Standort meist auch für andere Branchen, wie Gastronomie und Dienstleister unattraktiv. Letztlich leiden alle unter dieser Abwärtsspirale und dem damit verbundenen Verlust an Lebensqualität."



Wichtig sei daher ein rechtlicher Rahmen, wie es ihn in NÖ mit dem Raumordnungsgesetz seit 2005 gibt. Die weitere Ansiedlung von großflächigem Einzelhandel auf der grünen Wiese ist nicht mehr möglich, die innerstädtische Handelsansiedlung ist gleichzeitig ohne Größenbeschränkung freigegeben. "Aber die Gemeinden müssen sich bemühen, fit zu bleiben", sagt Kirnbauer. Gute Zufahrtsmöglichkeiten und ein ausreichendes Parkplatzangebot seien nach wie vor wesentliche Erfolgsfaktoren für Einkaufsstädte.

Maßnahmen zur Stärkung des Handels in der Innenstadt unterstützen Land und Wirtschaftskammer mit der Förderungsaktion NAFES (nö. Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Einkaufes in Innenstädten). Rund 14.000 Betriebe sind derzeit im niederösterreichischen Handel tätig. Sie beschäftigen mehr als 118.000 Mitarbeiter und bilden außerdem knapp 3000 Lehrlinge aus.