KURIER-Laufcoach Michael Buchleitner

Er ist einer der erfolgreichsten österreichischen Läufer. 27 Mal ist Michael Buchleitner Staatsmeister geworden, über 1500 Meter bis zum Marathon. Seit Jahren trainiert der Olympia-Teilnehmer Top-Athleten und Hobbysportler. Beim KURIER Lauferlebnis 2 hat er die Teilnehmer erfolgreich bis zum Halbmarathon gecoacht. Auch in der dritten Runde kommen die KURIER User in den Genuss des Profitrainers.



"Laufen ist die natürlichste Bewegungsform und bietet neben den gesundheitsfördernden Eigenschaften einen optimalen Ausgleich zum Berufsalltag", ist Buchleitner von seinem Sport überzeugt.



Buchleitner hat mit dem Laufsport bereits in jungen Jahren begonnen. Seitdem liebt er es in der freien Natur unterwegs zu sein. Deshalb hat er auch nach seiner Sportkarriere das Laufen nicht sein lassen können. Heute dient es zum Ausgleich und zum Stressabbau. Die Faszination am Laufsport will er weitergeben. Deshalb arbeitet er als Coach, auch für Hobbysportler.



Buchleitner freut sich auf die KURIER Leser. "Mit dem KURIER-Lauferlebnis bietet sich die Möglichkeit, in der Gruppe Spaß am Laufen zu haben und sich unter professioneller Anleitung auf ein sportliches Ziel vorzubereiten. Ich freue mich darauf, viele neue Läufer kennenzulernen und Sie auf dem Weg zu Ihrem Erfolgserlebnis begleiten zu dürfen."



