Kupferrollen waren Dieben zu schwer

Kläglich gescheitert sind vier Slowaken am Wochenende beim Versuch, in einer Amstettener Fabrik Kupferrollen zu stehlen. Die Männer schnitten ein Loch in den Zaun,ein Mann sollte gestapeltes Kupfer vom Lagerplatz herausholen. Weil die Rollen aber 250 Kilo pro Stück wogen, mussten schließlich alle vier Mann ran. Doch der Portier entdeckte die Bande. Mit Hilfe eines Polizeihundes konnte die Exekutive alle vier Verdächtigen festnehmen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden sie auf freiem Fuß angezeigt.

Weniger Glück hatten die Beamten bei der Klärung von zwei Wirtshauseinbrüchen in den Gemeinden Euratsfeld und Neuhofen/ Ybbs. Durch ein Fenster stiegen die Einbrecher in Mittergafring bei Euratsfeld in den Schankraum des Wirtshauses ein. Dort brachen sie die kassenlade auf und stahlen eine Brieftasche mit Wechselgeld und drei Rollen Münzgeld. In Perbersdorf bei Neuhofen wurde in der selben Nacht die Besitzerin eines Gasthauses wegen Einbruchsgeräuschen wach. Die Täterliefen davon. Die alarmierte Polizei leitete eine Fahndung ein, verfehlte die Ganoven aber nur ganz knapp.

Erfolgreicher waren Inspektoren dagegen in St. Valentin. Dort gingen einem amtsbekannten 23-Jährigen nächtens die Zigaretten aus. Also packt er kurzerhand einen Fahrradständer und drosch damit die Tür einer Trafik ein. Mit drei Packerl Tschick setzte er sich ins nächste Pub. Dort griff ihn Polizisten auf. Der schwer Betrunkene derzeit arbeitslose junge Mann aus Oed im Bezirk Amstetten wurde aufgrund seiner Vorgeschichte in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.