Bislang in den Kindergärten der Stadt Amstetten vor allem als mehrsprachige Spezialpädagogin beschäftigt, will die junge Frau mit einem ausgewählten Team ein offenes Haus betreiben. „Das Konzept sieht vor, dass Teens auch soziale Kompetenzen aufbauen, indem sie sich mit kleineren Kindern beschäftigen“, so die Jungunternehmerin. Auch sprachliche Barrieren sollen im „Kubu“ abgebaut werden. Im Lernzimmer, einem der Beschäftigungsräume, ist einer der Lerncomputer auch in arabischer Sprache bedienbar.

Eine Freude ist für Suhodolli die Art, wie sie von der Stadt Waidhofen empfangen wird. Nachdem sie ihre Geschäftsidee beim Bewerb „Gründung trifft Stadt“ eingereicht hatte, erhielt sie viel Unterstützung. Das „Kubu“ zieht auf 140 Quadratmetern in ein ehemaliges Kosmetikstudio ein. Geöffnet ist wochentags bis 19 Uhr, an Samstagen von 9 bis 17 Uhr. Die Betreuungsstunde kostet fünf Euro.

www.kubu-waidhofen.at