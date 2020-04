Kunstraum NÖ schreibt Preis für Performance-Künstler aus

Im September 2019 verwandelte Helena Eribenne den Kunstraum Niederösterreich in der Wiener Herrengasse in ein afro-karibisches Wohnzimmer der 1970er-Jahre. Sie selbst schlüpfte in die Rolle einer Künstlerin, die in die Zukunft telefoniert und mit einer weißen Kuratorin spricht.

Es war die Erstaufführung dieser Performance, für das Konzept hat die Künstlerin Eribenne im Vorjahr den H13 Niederösterreich Preis für Performance erhalten, der vom Kunstraum Niederösterreich seit 2007 vergeben wird. Nun hat die Ausschreibung für den heurigen Preis begonnen, erstmals ist er mit 5.000 Euro (zuvor 4.000 Euro) dotiert.

„In unserem Fall braucht es für die Performance keinen Bühnenraum mehr, sie wird aus der bildenden Kunst heraus gedacht“, erzählt die künstlerische Leiterin des Kunstraum NÖ, Katharina Brandl, im Videogespräch. Deshalb müssen die Künstler bei den Konzepten, die sie einreichen auch die Räumlichkeiten des Kunstraums miteinbinden.