Auszeichnungen für regionale Kulturarbeit in Niederösterreich

Kultur passiert nicht nur auf den großen Bühnen des Landes, sondern vor allem auch in vielen Gemeinden . Ehrenamtliche tragen hier maßgeblich zu ihrer Entfaltung bei. Aber auch zahlreiche Vereine, Chöre, Theater- oder Tanzgruppen, Musikschulen und Museen engagieren sich und beleben so die Kulturszene der Orte.

Um diese Initiativen vor den Vorhang zu holen, wurden von der „Kultur.Region.NÖ“ Auszeichnungen an die kulturfreundlichsten Gemeinden in den Bezirken verliehen. Dabei durften sich insgesamt 20 Gemeinden über eine Ehrung freuen. „Das Schöne an der Regionalkultur ist, dass sie echt ist, dass sie die Menschen unmittelbar und direkt erleben können. Und hier leisten unsere Gemeinden einfach Unglaubliches“, sagte ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der Verleihung.