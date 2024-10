Mistelbacher Kultlokal "Altes Depot" sperrt wieder auf

Dass das „Alte Depot“ vor einem halben Jahr zusperrte, tat vielen leid. So auch Bürgermeister Erich Stubenvoll .

In Stadtrat Michael Schamann, Absolvent der Tourismusschule Retz, fand er einen kongenialen Partner und ergänzt um drei weitere Mistelbacher Unternehmer war der finanzielle Background geschaffen und die „Depot Gastro GmbH“ gegründet, die das Lokal betreiben soll.

Das „Alte Depot“ geht ab 31. Oktober in eine einwöchige „Soft-Start-Phase“, wo zwar täglich offen ist, jedoch noch ein eingeschränktes Speisenangebot auf die Gäste wartet. Die offizielle Eröffnung wird am 7. November stattfinden und ab 8. November geht es dann so richtig los und das „Alte Depot“ wird mit einem runderneuerten Angebot bei Speisen und Getränken aufwarten.