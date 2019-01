Kulinarik: Meerestiere frisch aus dem Mostviertel

Die Nachfrage ist da, da ist er sich sicher. Denn so etwas existiert nicht in Österreich, nur in Deutschland gibt es eine Farm. Die Garnelen sollen absolut frisch, ohne tiefgekühlt zu werden, zu den Gastronomen oder direkt zum Konsumenten geliefert werden. „In der Früh werden sie abgefischt und mittags haben sie sie dann am Teller, besser geht es nicht“, erläutert er seine Vision. In Melk habe man den optimalen Standort gefunden, erzählt Peter Plutsch. Für die Produktion der Garnelen soll eine Garnelenfarm, ein Betrieb mit 2000 Quadratmetern nahe der Autobahn-Anschlussstelle, errichtet werden. Ein Gesamtinvestitionsvolumen von 3,6 Millionen Euro ist projektiert. Zunächst sollen zwischen vier und zehn Mitarbeiter beschäftigt werden. „Für die Umsetzung brauchen wir jetzt noch ein paar Leute, die an die Idee glauben“, betont Peter Plutsch.