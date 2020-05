Kürzungen für 1200 Beamte

Das Ziel ist für den Stadtchef klar: Mit knapp 50 Millionen Euro machen die Personalkosten über 40 Prozent des Gesamtbudgets der Stadt aus. Das ist viel zu viel und deswegen hat der Stadtchef schon kurz nach seinem Amtsantritt einen Personalstopp beim Magistrat verhängt. Durch den natürlichen Abgang und keine Nachbesetzungen wurden in den vergangenen sechs Jahren 105 Dienstposten eingespart. Für Müller ist das aber immer noch zu wenig. "Jeder muss in diesen Zeiten seinen Beitrag zur Budgetkonsolidierung leisten", heißt es aus dem Rathaus. Deshalb sollen den 1200 Beamten bis zu vier Prozent ihrer Gehaltszulagen gestrichen werden. Diese Zulagen für die Magistratsbeamten wurden in einem Gemeinderatsbeschluss im Jahr 1964 festgelegt und bestehen seither. "Durch die normalen Vorrückungen wird aber unter dem Strich keiner weniger auf sein Konto bekommen", beruhigt Müller.