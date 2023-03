Künstlergespräch in Baden mit Opernstar Natalia Ushakova

Elfriede Ott, Dagmar Koller, Michael Heltau, Karl Merkatz und viele andere waren bei den Künstlergesprächen von Ex-Bürgermeister August Breininger seit 2011 schon zu Gast. Zum 35. Gespräch konnte er mit Natalia Ushakova nun nicht nur einen großen Namen, sondern auch eine große Stimme begrüßen. Der Opernstar gibt gerade an der Bühne Baden die Carmen.

Ushakova zeigte sich im ausverkauften Volksbank-Saal in Plauderlaune und ließ sogar den keineswegs auf den Mund gefallenen Breininger oft kaum zu Wort kommen. „Ja, sie ist auch daheim sehr gesprächig,“ verriet Ehemann Rainer Schendl schmunzelnd. Thema war natürlich ihr Rollen-Debüt als Carmen, wo sie nicht nur in Strapsen auf der Bühne steht, sondern auch in stressiger Windeseile ihr Outfit wechseln muss. „Zwischen drittem und viertem Akt müssen sie mir in zwei Minuten eine neue Frisur machen und mich umziehen und dann muss ich ganz schnell wieder auf die Bühne“.