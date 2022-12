Krippen-Kunst: Vier geschickte Hände für ein Halleluja

Sie belegten Krippenbaukurse und tauchten rasch in die Materie ein. In ihrer Freizeit reiste das Paar nach Süd- und Osttirol, besuchte im Urlaub Ausstellungen und die großen Meister des seltenen Handwerks. „Wir waren in den Bergen und haben in der Natur gesammelt, was wir später an Materialien verbaut haben“, sagt Franz Trnka (65).

Was die Werkstoffe anbelangt, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten einiges geändert. Während man früher bei heimatlichen Modellen echte Holzschindeln zur Deckung der Ställe verwendete, kommt heute fast ausschließlich XPS-Dämmstoff zum Einsatz. Das Styrodur wird geschnitten, strukturiert und bemalt. „Mit dem Vorteil, dass die Krippe fast kein Gewicht mehr hat“, erklärt das Paar. Mittlerweile verfügen sie über eine der größten Privatsammlungen.