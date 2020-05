Kriminelle neppen Bankomatkunden

Man hat als Kunde fast keine Chance zu erkennen, dass der Bankomat manipuliert ist“. Selbst ein Amstettener Kriminalbeamter gibt zu, dass jüngst in der Stadt über die Bühne gegangene Bankomatbetrügereien, höchst professionell und kaltschnäuzig abgewickelt worden waren.

Zwei Mal haben Unbekannte einen Geldspender im Stadtzentrum mit Hightech-Utensilien bestückt und so die Bankomatkarten der Kunden ausspioniert. Am 23. Oktober setzten die Gauner ihre Gerätschaften lediglich eine Stunde lang ein. „Da haben sie ihre Anlage scheinbar nur ausprobiert“, meint der ermittelnde Beamte. Zwischen dem 3. und 4. November kam dann ein Angriff der 24 Stunden dauerte. An die 130 Kunden haben in dieser Zeit Geld behoben und könnten so Opfer für unliebsame Abbuchungen auf ihren Konten werden.