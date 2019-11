Kremser Pfarrplatz soll autofreie Begegnungszone werden

Nächstes Jahr hat Biedermann die Reorganisation des Markts geplant: „Die Ideen reichen soweit, dass überlegt wird, den Pfarrplatz als Begegnungszone autofrei zu machen“, sagt der Geschäftsführer. Er hofft, dass das Konzept bis Mai fertig ist. „Im Vordergrund soll vor allem das soziale Miteinander stehen“, meint er.

Wer dachte, das Stadtmarketing sei bisher untätig gewesen, liegt falsch. Im Hintergrund seien auch die ersten Eckpunkte für den Bereich Wirtschaftstourismus erarbeitet worden. „Wir wollen die Firmenchefs für Tagungen in Krems ansprechen“, schildert Biedermann.

Um Synergien besser zu nützen, werde der „Krems Tourismus“ in das Stadtmarketing integriert. Das Büro in der Dominikanerkirche bleibe aber weiterhin bestehen. Für die Buchungen will sich Biedermann die Tourismusagentur „Donau NÖ“ ins Boot holen. „Wir fungieren in Zukunft als Schnittstelle und stellen ihnen Prospekte und Angebote zur Verfügung“, erklärt Biedermann. J. Zahrl