Alfred Pech beendet Job als Stadtmarkting-Chef in Krems

Kaum war die Aufsichtsratssitzung der Stadtmarketing Krems GmbH am Donnerstagabend beendet, schon flatterte eine ausführliche Information an die Öffentlichkeit. Nach nicht einmal neun Monaten beendet Alfred Pech seinen Job als Stadtmarketing-Chef in Krems. Er trat am Donnerstag mit sofortiger Wirkung seinen Rückzug an. Dafür nannte er in demselben Schreiben gesundheitliche Gründe. "Es war mir eine Ehre, die Stadt Krems ein Stück begleitet zu haben", berichtet Pech.

Sein Stellvertreter Michael Biedermann, der seit Ende August im Team des Stadtmarketings tätig ist, tritt ab sofort die Nachfolge an, "wodurch ein nahtloser Übergang gewährleistet ist und wie gewohnt an den geplanten Projekten weitergearbeitet werden kann", heißt es. "Ich freue mich auf die Herausforderung und die Möglichkeit, die Stadtmarketing Krems GmbH weiterhin in eine erfolgreiche Zukunft zu lenken", betont Biedermann in dem Schreiben.