Kremser Finanzen: Wasser bis zum Hals

Es sei an der Zeit, sich selber und der Bevölkerung einzugestehen, dass die Stadt Krems aus eigener Kraft nicht mehr in der Lage sein werde, ihren Schuldenberg zu bewältigen, sagt der Kremser FPÖ-Gemeinderat Werner Friedl. 158 Millionen Euro seien einfach zu viel für eine Stadt mit gut 23.000 Einwohnern.



Friedl ist Mitglied des Steuerungsausschusses, in dem sich Mitglieder aller im Gemeinderat vertretenen Fraktionen und der Verwaltung seit Jahren bemühen, die verfahrene Finanzsituation der Stadt in den Griff zu bekommen. Keine zusätzlichen Schulden zu machen sei aber nur ein einziges Mal in den vergangen Jahrzehnten, nämlich beim Budget 2009, gelungen. "Wenn eine Finanzkrise eine Stadt trifft, der das Wasser bis zum Hals steht, kann man sich die Auswirkungen vorstellen", bemüht sich Friedl um ein plastisches Bild.