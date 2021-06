Zeit als höchstes Gut: Ein Tausch für die Zukunft

Aufeinander schauen

In Krems befindet man sich noch in der Gründungsphase der örtlichen Zeitpolster-Gruppe, sechs Helfende haben sich aber schon gefunden. Einer davon ist Christian Kronberger, der das Netzwerk für „eine super Idee“ hält. „Ich finde, es ist wichtig, dass man in der Gesellschaft wieder ein bisschen aufeinander schaut und wir uns gegenseitig unterstützen“, erklärt Kronberger seine Beweggründe. Der mag den Gedanken des Systems, selbst Zeit auf ein Konto zu bekommen. Sein Hauptgrund, dabei zu sein, ist es jedoch gemeinsam zu helfen. „Es gibt auch die Möglichkeit, angesparte Stunden an Leute zu verschenken, die sie nötiger haben als man selbst“, sagt Kronberger.