Wolf in Krems unterwegs: Tier ist bereits weitergezogen

Jener Wolf, der am Mittwoch im Bezirk Krems im Weinbaugebiet im Kamptal für Aufregung und Unbehagen bei Augenzeugen gesorgt hat, ist in Richtung Waldviertel weitergezogen.

Besucher des Weinguts Hirsch in Kammern trauten ihren Augen nicht, als am Mittwoch das Raubtier am helllichten Tag im Weingarten vor ihnen stand.