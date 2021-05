Wettbewerb: Wie soll das Kremser Stadtbus-Smiley heißen?

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Seit fünf Monaten bringt der neue Kremser Stadtbus mit dem Smiley Schülerinnen und Schüler in die Schulen, zu Großeltern, Freunden und städtischen Sport- und Freizeiteinrichtungen. Doch das Smiley am Stadtbus hat noch keinen Namen. Das soll sich nun ändern:

Einreichung der Namen bis Ende Mai

Ab Mitte Mai startet der Namens-Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler bis 14 Jahren. Aus allen Einreichungen wählt eine Jury die besten Vorschläge für ein öffentliches Online-Voting. Die Schulklasse der Gewinnerin oder des Gewinners erhält einen Ausflug mit dem goldenen Regiosprinter der Wachaubahn und mit dem Schiff nach Spitz und zurück. In Spitz wartet noch eine Überraschung. Zudem lädt das Stadtmarketing Krems die ganze Klasse zum Eis-Essen ein.

Die Namens-Vorschläge für den Smiley können bis 30. Mai auf krems.at/smileychallenge eingereicht werden. Das Online-Voting läuft anschließend bis 15. Juni.