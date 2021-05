Crowdfunding finanziert neues Spielgerät im Kremser Bienenpark

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Schaukel, Rutsche und Sandkiste - all das machte den Kremser Bienenpark seit jeher zu einem idyllischen Innenstadt-Spielplatz.

Online-Spendensammlung

„Trotz des Angebots saßen ältere Kinder aber oft gelangweilt auf den Bänken“, erzählt Doris Berger-Grabner. Um auch Sieben- bis Zehnjährigen mit dem Angebot des Bienenparks anzusprechen, sammelte sie Ende des Vorjahres online Geld für die Finanzierung eines neuen Spielgeräts.