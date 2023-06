Weg durch Kremser Stadt soll Schauplätze der Zeitgeschichte zeigen

Es sind die dunklen Kapitel unserer Geschichte, die man oft wegschieben möchte und mit denen man sich oft nicht mehr beschäftigen will. Doch in der Stadt Krems will man genau auf diese Ereignisse schauen und an die Verantwortung erinnern.

„KremsMachtGeschichte“ lädt dazu ein, sich mit der Zeitgeschichte der Stadt und hier vor allem mit der Geschichte des Nationalsozialismus auseinanderzusetzen. Das Projekt soll den Besucherinnen und Besuchern einen persönlichen Weg durch die Stadt ermöglichen und verschiedene historische Schauplätze miteinander verbinden. „Bei diesem Rundgang entsteht eine individuelle Erzählung, die Orte, Themen und Geschichten aktualisiert und durch das kritische Erinnern der Besucherinnen und Besucher die Vergangenheit lebendig werden lässt“, heißt es über das Projekt.