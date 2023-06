Waldviertlerin veröffentlicht neuen Roman: „Die Liebe spielt die Hauptrolle“

Mit etwa 17 Jahren hat Karin Wimmer begonnen, an dem Buch „Meer als erhofft“ zu schreiben. Rund 24 Jahre später kann das Werk nun endlich – in überarbeiteter Form – erscheinen. Wie auch „Leuchtturmhoffnung“, der mittlerweile bereits sechste Teil ihrer Sternholm-Ostsee-Reihe, die schon viele Fans hat.

Einen Verlag für das Jugendbuch zu finden, sei gar nicht so einfach gewesen, erzählt Wimmer, die mit ihrer Familie in Etsdorf am Kamp lebt. Die Geschichte spielt auf einem Kreuzfahrtschiff, da sei die Kritik gekommen, dass dieses Setting gerade für ein Buch für Jüngere derzeit gar nicht geht. So ist Wimmer im Plot umgestiegen – auf ein Elektroschiff.

Der Verlag Zeilenfluss sagte dann zu. „Dort will man sowieso die Jugendschiene ausbauen. Sie waren ganz angetan davon, dass es eine reine Liebesgeschichte ist, ohne Fantasy-Aspekt, wo es um normale Menschen geht und keiner der beiden tot ist“, sagt Wimmer lachend. Beim Buch war der Autorin auch wichtig, dass es nicht nur von der großen Liebe handelt, es geht auch in die Tiefe. So verarbeitet die Protagonistin die toxische Beziehung zu ihrem Ex-Freund.