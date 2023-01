Waldviertler Hundehospiz erhält Spende für Tiere in Not

Im Hundehospiz "Tier-reich" in Fernitz bei Plank am Kamp hilft man verschiedenen Tieren, die misshandelt wurden und dringend ein neues Zuhause brauchen. In der vergangenen Gartensaison konnten die Gäste der Kittenberger Erlebnisgärten für das Hundehospiz spenden. Zusätzlich sammelten die Tierpflegerinnen beim tierischen Programm im Adventzauber für den guten Zweck.

Tiere in Not

3.000 Euro sind dabei zusammengekommen. In Form eines Checks wurde der Betrag von Reinhard Kittenberger im Namen aller Gäste Anfang Jänner an Sabine und Norbert Neumann, Obfrau und Mitbegründer des Tierschutzvereins übergeben. Nachdem es für das Hundehospiz kein einfaches Jahr war, ist der Verein auf Spenden angewiesen. Die übergebenen Spendengelder tragen dazu bei, dass der Lebensraum für Tiere in Not in Fernitz weiterhin bestehen kann.

