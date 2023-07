Wachauer Volksfest feiert 99-Jahr-Jubiläum

Kein Plastik

Die Veranstalter sprechen hier aber von einer Herkulesaufgabe: So werde man die gesamte Großgastronomie auf Mehrweggeschirr und –glas umstellen und damit komplett auf Plastikgebinde verzichten. Auf dem Festivalgelände wird es ein „engmaschiges, getrenntes Müll- und Wertstoffsammelsystem in Zusammenarbeit mit der markt- und innovationsführenden Unternehmensgruppe Brantner aus Krems“ geben.

Grüne Energie soll von der EVN kommen. Der Strom, der an das Festival geliefert wird, soll zu 100 Prozent nachhaltig produziert sein, der größte Teil davon aus Wasserkraft. Erstmals steht ein spezielles Musikfeuerwerk am Programm, bei dem ausschließlich zertifizierte Materialien (frei von Kunststoffen, minimale Rückstände verrottbar) zum Einsatz kommen. 80 Prozent der Lieferpartner des Events sind zudem regional und haben daher nicht allzu weite Anfahrtswege. In Abstimmung mit dem Stadtgartenamt wird der Rasen nach dem Event wieder rekultiviert.