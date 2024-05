Wachau Marathon heuer zum 25. Mal mit erweitertem Rahmenprogramm

Ein umfangreiches Rahmenprogramm am Samstag, eingebettet in die Startnummernausgabe, die RunInc.-Marathon-EXPO und den WACHAU-Juniormarathon, bildet den Auftakt zum herbstlichen Laufhighlight.

Mit der Raiffeisen hat die Veranstaltung einen neuen Hauptsponsor gewonnen. „Back to the roots“, war die Raiffeisen doch bereits bei der ersten Auflage 1998 als Partner mit im Boot. Mit speziellen Angeboten für Raiffeisen-Kunden, so erhalten Kontoinhaber 20%-Rabatt auf alle Bewerbe und freie Startplätze für Kinder, werden starke Akzente gesetzt.

© Markus Kreiner/fairplayfoto.net Martin Eisenknapp, Miteigentümer & Geschäftsführer Time2win, Ludwig Holzer, Geschäftsführer, KREMS eG, Michael Buchleitner, Veranstalter & Geschäftsführer, WACHAUmarathon GmbH und Clemens-Wolfgang NIEDRIST Generalsekretär, Raiffeisen-Holding NÖ-Wien.

„Die Raiffeisen Bank ist in den Regionen stark verwurzelt. Die Zusammenarbeit hat sich mehr als angeboten“, sagt der Generalsekretär der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien, Clemens-Wolfgang Niedrist. Die Startnummernausgabe in Wien wird am 11. September außerdem im Raiffeisen Forum stattfinden.

Die aktuellen Teilnehmerinnen- und Teilnehmerzahlen liegen 30 Prozent über dem Vorjahresniveau, was Grund zu Optimismus gibt, dass das Ziel, wieder 10.000 Menschen beim Jubiläum an den Start zu bekommen, realistisch erscheinen lässt. Ein großer Fokus soll in der Wachau heuer auf dem Eliterennen im Halbmarathon liegen. Die 25. Auflage wird live im ORF übertragen werden und so wurde auch seitens des Veranstalters das Budget hierfür verdoppelt. "Wir wollen am 15. September Jagd auf die schnellste, je in Österreich gelaufene Halbmarathonzeit, die aktuell bei 59:45 liegt, machen", steckt Michael Buchleitner, Veranstalter des Wachaumarathons das Ziel hoch.