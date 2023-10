Universität Krems schenkt „Nährende Partnerin“ ein

In Kooperation mit dem Weingut der Stadt Krems präsentierte die Universität zur Weiterbildung Krems anlässlich des Auftaktes des neuen Studienjahres einen Grünen Veltliner sowie einen Riesling, die fortan als „Wein der Universität für Weiterbildung Krems“ erhältlich sind.

Der Wein soll die Verbundenheit und die Zusammenarbeit der Universität mit der Region zeigen. Darüber hinaus sei er ein Verweis auf die einzigartige Kultur- und Naturlandschaft, in der sich Krems am Tor zur Wachau befindet und auf das damit verbundene inspirierende Umfeld der Universität, so Vizerektorin Viktoria Weber.

Auch der gewählte Name des Weines dient als Symbol. Aufgegriffen wurde dabei der auf die Universität von Bologna zurückgehende universitäre Begriff „Alma Mater“, der inhaltlich weiterentwickelt wurde. Das vorherrschende Konzept von Universitäten als „Alma Mater“ (lateinisch „nährende Mutter“) wandelt sich zunehmend zur „Alma Socia“ (lat. „nährende Partnerin“) – einer lebensbegleitenden Institution für Individuen und Gesellschaft und der damit einhergehenden Bedeutung von Weiterbildung, so Stefan Sagl, Leiter der Abteilung für Kommunikation, Marketing und PR der Universität für Weiterbildung Krems.