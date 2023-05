Triathletin Barbara Kiener: Juristin, Sportlerin und „zache Henn“

Doch nicht nur aufgrund der räumlichen Nähe fühlt sich Kiener mit dem St. Pöltner Traditionsrennen verbunden. „Hier war auch mein erstes Mitteldistanz-Rennen, so ein Erlebnis vergisst man nicht so schnell“, schwelgt die Kremserin gerne in Erinnerungen.

"Ich war nie sportlich"

„Ich war nie besonders sportlich. Nach der Matura habe ich hobbymäßig mit dem Laufen begonnen und einige Jahre später beim Krems Triathlon zugeschaut. Damals dachte ich mir noch, dass ich das nie schaffen werde“, erzählt Kiener von ihren sportlichen Anfängen.