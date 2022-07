Trafo in Flammen: Brandalarm in Kremser Einkaufszentrum

Wird ein automatischer Brandalarm in einem Kremser Einkaufszentrum ausgelöst, steht den Einsatzkräften meist nur ein Routineeinsatz bevor. Nicht so diese Woche, denn eine Trafoanlage des Kaufhauses war in Brand geraten.

Umgehend wurde mit Kohlenstoffdioxid-Feuerlöschern die Brandbekämpfung gestartet und Verstärkung der Hauptwache, sowie aus Gneixendorf gerufen, wie die Feuerwehr Krems via Facebook berichtete.

"Massiv verraucht"

Bei der Kontrolle durch einen Atemschutztrupp konnte festgestellt werden, dass die ersten Löschmaßnahmen wirksam waren. Danach galt es aber die laut Feuerwehr "massiv verrauchten" Technikräume zu entrauchen.