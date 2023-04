Tim Bendzko tritt beim "Langenlois Blooomt" Festival auf

Band Popwal und DJ Ravex als zusätzliche Acts

Vorab wird die österreichische Band Popwal auftreten. Mit ihren selbstironischen Texten rechnen sie mit gängigen Klischees ab und vermitteln ihre Message in Kärntner Mundart an das Publikum. Zum Abschluss des Abends legt DJ Ravex bis tief in die Nacht auf.

Verschiedene Vereinen aus Langenlois versorgen die Konzertbesucher mit kühlen Drinks, kalten Snacks und Kamptaler Weinen. Das "Langenlois Blooomt" sorgt dafür, dass der Erlös für Jugendliche in Langenlois eingesetzt wird.

