Theresa May als Gast bei Europa-Forum Wachau angekündigt

Das diesjährige Europa-Forum Wachau in Krems und Göttweig steht von 20. bis 22. Juni - kurz nach der EU-Wahl - unter dem Motto "Rebooting Europe". Erstmals findet ein "Global Panel" statt, in dem die Rolle Europas in den Beziehungen zu den USA und China beleuchtet werden soll. Am 22. Juni werden die ehemalige britische Premierministerin Theresa May und der frühere deutsche Wirtschafts-, Umwelt- und Außenminister Sigmar Gabriel erwartet.

Mit dem nächsten Europa-Forum Wachau solle ein Neustart Europas eingeleitet werden, teilte Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Donnerstag in einer Aussendung mit. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) werde wieder hochkarätige Staatsgäste als Höhepunkt in Stift Göttweig begrüßen, hieß es.

Eröffnet wird das Europa-Forum mit einem Expertentag zu den Themen Bildung, Gesundheit sowie Luft- und Raumfahrt am Campus Krems. Am zweiten Tag lädt Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) zum einjährigen Jubiläum der Unterzeichnung der "Göttweig Declaration" die Außenminister der "Friends of the Western Balkans" und der Westbalkanstaaten ein. Ziel der Gespräche ist den Angaben zufolge eine engere Kooperation der EU mit den Staaten des Westbalkans in der Außen- und Sicherheitspolitik und in Fragen der EU-Erweiterung.

Zukunft Europas

Am dritten Tag diskutieren May und Gabriel zur Zukunft Europas. Für das von Martin Eichtinger, Präsident des Europa-Forums Wachau, organisierte "Global Panel" haben bereits der Gründer und Präsident des "Center for China and Globalization" in Peking, Huiyao Wang, sowie David O. Shullman, Direktor des "Global China Hub" des "Atlantic Council" in Washington, D.C. und Daniel Gros, Direktor des "Institute for European Policymaking" an der Bocconi University in Mailand, zugesagt. Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) wird beim Programmpunkt "The Next Generation is Female" mit mehreren weiblichen Regierungsmitgliedern aus dem Ausland diskutieren.