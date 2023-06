Im Vorfeld des Europa-Forums in der Wachau wird Kritik an EU laut

„Freiheit, Friede“

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) nutzte die Programmpräsentation aber auch, um Kritik an der Europäischen Union zu üben. „Wenn wir nicht wollen, dass radikale Kräfte an Boden gewinnen, müssen wir auch darauf schauen, dass sich die Europäische Union in die richtige Richtung entwickelt“, hielt die Landeshauptfrau bei dem Termin in St. Pölten fest.

Es seien beispielsweise keine EU-Vorschriften nötig, wie lange ältere Leute mit dem Auto fahren dürfen, zum Schutz der Wälder oder des Wolfes und zur Einschränkung der Bargeldnutzung. „Wir brauchen keine Europäische Union der Gebote und Verbote, sondern sie soll für Freiheit, Frieden und Wettbewerbsfähigkeit sorgen“, betonte die Landeshauptfrau.