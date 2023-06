Stift Göttweig: Elīna Garanča singt wieder mit ihren „friends“

Zukunftsstimmen, viele Freunde und ein Sternenhimmel: Seit 15 Jahren schon begeistert die international gefeierte Mezzosopranistin Elīna Garanča im Stift Göttweig mit dem Abend „Klassik unter Sternen“, präsentiert von der Raiffeisen Holding Niederösterreich-Wien.

„Die Energie, die einem entgegenkommt, wenn man auf die Open-Air-Bühne geht, die macht uns Künstler glücklich. Nur dann, wenn wir das Publikum sehen und spüren, sind auch unsere Seelen und Stimmen frei. Ich freue mich sehr, dass wir uns im Sommer in Göttweig (am 5. Juli) und Kitzbühel (am 8. Juli) bei den Jubiläumskonzerten sehen werden“, sagt Garanča.