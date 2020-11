Stadt Krems pflanzt 60 Jungbäume

In den kommenden Wochen sollen zahlreiche Straßenzüge in Krems mit neuen, jungen Bäumen bepflanzt werden. Die Bedingungen in der Stadt machen die regelmäßige Kontrolle und gegebenenfalls das Ersetzen der risikoreichen Bäume notwendig. „Ein beengter Standplatz, Autoabgase und Salzstreuung setzen den Stadtbäumen stark zu, sodass das Lebensalter viel niedriger ist als bei Bäumen in der freien Natur,“ erklärt der Leiter der Stadtgärtnerei, Eduard Pauer. Die Herbsttage werden deshalb von den Stadtgärtnern genutzt, um 60 neue Bäume in den dicht besiedelten Stadtteilen zu setzen. Junge Linden, Rotkastanien, Ahorn, Zierbirnen und Geweihbäume bekommen ein neues Zuhause in Krems.

