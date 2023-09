Spitz: Musikprogramm auf den Weinterrassen

An den kommenden Sonntagen kann man in Spitz eine Symbiose aus Weingenuss, Ausblick und Musik genießen. Die „Musikalischen Weinterrassen“ bringen nĂ€mlich mehrere Ensembles in die Region.

„Am schönsten verbindet man die Musikalischen Weinterrassen mit einer Wanderung entlang des Welterbesteigs Wachau oder des Panoramawanderwegs Spitzer Graben und lĂ€sst den Tag gemĂŒtlich bei uns ausklingen. Wir freuen uns bereits jetzt, zahlreiche Genießer und Freunde des Wachauer Weines, bei den Musikalischen Weinterrassen begrĂŒĂŸen zu dĂŒrfen“, sagt Ewald Stierschneider junior, Obmann des Tourismusvereins Spitz.

Das Programm im Detail

Den Start der Events, die vom Tourismusverein und einigen Winzern organisiert werden, macht Faltenblech am 10. September an der ZornberghĂŒtte. Die Spitzer Böhmische gestaltet am 24. September am Hartberg musikalisch den Tag. Am 1. Oktober geht es am Setzberg bei der BewĂ€sserungshĂŒtte mit der Schnopsidee weiter.

Die Weinviertler Blos musiziert am 15. Oktober beim Roten Tor. Den Abschluss bilden am 26. Oktober die Oberwachauer am Tausendeimerberg.

