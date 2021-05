Skulptur im Pavillon: „Kunst im sozialen Raum ist für Menschen da“

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Der Gartensommer NÖ ist bereits seit Anfang Mai mit unterschiedlichen Attraktionen in Schiltern und Langenlois zu besuchen. Eines der Highlights sind die Pavillons im Langenloiser Kaiser-Josef-Park, die Schaugärten und Kunst beheimaten. Für den Pavillon der Arche Noah, eine Gesellschaft für die Erhaltung der Kulturpflanzenvielfalt, zeichnete Künstlerin Andrea Brunner-Fohrafellner verantwortlich.

Denn darin findet sich eine riesige Bohnen-Skulptur, die auf den ersten Blick rundum geschlossen wirkt. Geht man rund um das Kunstwerk, findet man eine Öffnung. Schon vor einigen Jahren wollte die Künstlerin, die einen engen Bezug zu der Region rund um Krems und Langenlois hat, eine Bohne als Symbol für das Potenzial des Lebens bauen.