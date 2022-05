Sanierung des Rad- und Gehwegs entlang der Wachaustraße

In Krems wurde nun der Abschnitt auf dem nördlichen Radweg zwischen der Lidl-Filiale und der ATU-Werkstätte fertiggestellt. Der Zustand des Geh- und Radwegs in der Wachaustraße wurde nun an einigen Stellen verbessert.

Es wurde nicht nur die Asphaltdecke des Rad- und Fußwegs erneuert, sondern auch der Radweg wurde auf zwei Meter verbreitert. Des Weiteren gilt nun bei den Zufahrten zu den Betrieben an der Wachaustraße Vorrang für Radfahrer und Fußgänger. Auch neue Lichtmasten wurden entlang des sanierten Gehsteigs in der Wachaustraße errichtet. Auch ein Ausgleich der häufig wechselnden Hoch- und Tiefborde, welche Radfahrerinnen und Radfahrer immer wieder vor Herausforderungen stellen, wurde vorgenommen.

Die Maßnahmen kosten rund 60.000 Euro und sind Teil eines großflächigen Gesamt- Sanierungsprojekts, welches bereits seit Jahren läuft. So wurde bereits der südliche Radweg bis zum Bühl-Center saniert. Als nächstes soll noch in diesem Jahr in Richtung Westen saniert werden, von der Hohensteinstraße bis zur Wachaubrücke, ehe weitere Teilstücke in den kommenden Jahren folgen sollen.

Alle Nachrichten aus Krems und der Wachau jeden Freitag im Postfach mit dem KURIER Krems-Newsletter: