Tiktok-Star „Trude-Oma“ veröffentlichte eigenes Kochbuch

Besonders oft war Lechner darin beim Backen zu sehen. Nachdem die Fragen nach den Rezepten immer häufiger wurden, finden sich diese nun gesammelt im Buch, teilweise sogar die Kopien der Originale.

„Manche sind noch von Trude-Omas Mutter“, erzählt Stefan. Ihr war es auch wichtig, die Lebensgeschichte der ehemaligen Gastronomin zu erzählen. Auch viele Weisheiten der 92-Jährigen finden sich darin, etwa die Aufmunterung „Es wird scho wos, nix is es eh schon.“

Voller Erfolg

Die Fans jedenfalls seien begeistert. „Viele haben gefragt, wann das zweite Kochbuch kommt. Sie finden auch die Geschichte über Trude-Omas Leben so interessant“, erzählt Stefan. Ein 18-Jähriger habe ihr geschrieben, dass er so begeistert von den Rezepten ist. „Er ist jetzt dabei, alles nachzukochen.“

Trotz des hohen Alters steht Trude-Oma natürlich auch jetzt noch in der Küche. Fast jedes Wochenende gibt es Apfelstrudel. Am Sonntag kommen dann nach der Reihe Lechners Kinder und Enkel und holen sich etwas davon. Obwohl es nicht immer so wirkt, sagt Stefan, dass Trude-Oma sich über den Ruhm freut: „Sie ist schon stolz, auch, wenn sie immer sagt ,Lassts mich in Ruh’ damit.“

Im Webshop sind das Buch sowie Trudes Ringelblumensalbe erhältlich: www.trudeoma.at