ÖH-Wahl: So wurde an den Kremser Universitäten gewählt

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Der Wahlkampf um die Stimmen der Studierenden ist vorbei. Von Dienstag bis Donnerstag fanden die Wahlen zur Österreichischen Hochschülerschaft 2021 statt. Acht Fraktionen waren angetreten.

Studierende von privaten Universitäten, Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen waren für die Wahl der Hochschul- und der Bundesvertretung für die kommende Funktionsperiode aufgerufen.

Die Wahlbeteiligung war mit 15,73 Prozent heuer extrem niedrig. Dabei war die Wahlbeteiligung mit 26 Prozent bei der letzten Wahl 2019 schon sehr niedrig gewesen.

Die Ergebnisse aus Krems