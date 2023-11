Mit Humor und Musik in die Vorweihnachtszeit

Geschichten teilen

Auch in ihren bisherigen Buchprojekten sei es eine Freude gewesen, wenn nach einem Lesekabarett Personen aus dem Publikum kommen, um dann ihre eigenen Geschichten zu erzählen. Die Möglichkeit dazu gibt es in den kommenden Wochen öfter: In Paudorf gibt es am 10. November die Vorpremiere für das neue Buch voller Kurzgeschichten bei einem literarischen Martinischmaus. Die offizielle Premiere findet am 1. Dezember in Langenlois statt.

„Ich will, dass die Leute ein bisschen größer aus der Lesung rausgehen, als sie vorher waren. Lachen und Freude lassen einen wachsen. Das ist so“, sagt Künstlerin Grabner-Hayden aus Erfahrung.