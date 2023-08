"Nervenaufreibend": Mädchen aus Brunnen im Bezirk Krems gerettet

Am späten Mittwochabend kam es laut Onlinebericht der Tageszeitung Heute in Hadersdorf am Kamp (Bezirk Krems-Land) zu einem Rettungseinsatz. Ein Kind war in einen zwölf Meter tiefen Brunnen gefallen.

Die Feuerwehr ist gegen 20:30 zu einem Einsatz mit "Person in Notlage" informiert worden, erzählt Einsatzleiter Christoph Firlinger von der FF Hadersdorf im Gespräch mit dem KURIER. "Das ist natürlich eine nervenaufreibende Alarmmeldung auch für uns Einsatzkräfte, denn da geht es um ein Kind und ist nicht alltäglich."

