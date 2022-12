Mautern in der Wachau bekommt neues Gemeindezentrum

"Meilenstein"

Bürgermeister Heinrich Brustbauer (ÖVP) sprach von einem „Meilenstein in der Geschichte der Gemeinde." Ein derartiges Projekt habe es in der Stadtgemeinde noch nie gegeben. In dem Gemeindezentrum, dass in zwei Jahren fertiggestellt werden soll, sollen dann Polizei, Feuerwehr, Trachtenmusikkapelle, Männergesangsverein, ein Veranstaltungsraum, der Wirtschaftshof der Stadt und die Musikschule untergebracht werden.

Der Architekt Horst Kottbauer erklärte, dass das Gemeindezentrum in ökologischer Bauweise errichtet werden soll und die „klimaaktiv“-Zertifizierung erhalten soll. Pater Clemens nahm die Segnung vor.

