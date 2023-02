Letzte Chance zwei Ausstellungen der Landesgalerie NÖ zu sehen

Im Februar laufen gleich zwei Ausstellungen in der Landesgalerie in Krems aus. „Across the River“ von Chiharu Shiota kann man noch bis 19. Februar sehen. Die japanische Künstlerin zeigt eine raumgreifende Installation aus einem Geflecht roter Wollfäden, die mit am Boden liegenden Booten verbunden sind. Die Boote sind für die Künstlerin ein Sinnbild für das Reisen.

Shiota spannte im lichtdurchflutenden Ausstellungsraum ein rotes, dichtes Geflecht aus Wollfäden die am Boden mit liegenden Booten verbunden sind. Dabei handelt es sich um Zillen, wie sie in Krems und der Wachau für die Fahrt auf der Donau üblich sind und auch als solche verwendet werden.