Langenlois bietet Jahresprogramm mit Abwechslung

Die ersten Frühlingsboten erblühen in den Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern und damit beginnt das Kulturjahr auch offiziell in Langenlois. Wobei man vonseiten der Stadtgemeinde betont, dass eigentlich durchgehend Events in der Region stattfinden.

So läuft aktuell und noch bis 10. April bereits das Veranstaltungsprogramm „Servus Frühling in Langenlois“. Von 31. März bis 1. April gibt es Weinschauen beim Winzer im Weingut von Franz Krammer, am 24. März ist die Ausstellung „Lebensfäden“ zu bestaunen und am 7. April findet der Frühjahrsverkauf bei der Arche Noah statt.