Kremser Seniorinnen und Senioren auf großer Reise

Bewohner Rupert Riel sagt über die Reise: "Was für ein großartiger Urlaub! Wir haben während unserer Tschechien-Reise so viel erlebt und gesehen – ich komme sicher wieder gerne hier her."

Auch der Leiter des Haus Dr. Thorwesten, Claus Dobritzhofer, war zufrieden: "Wir freuen uns sehr, dass die Seniorinnen und Senioren ihren Urlaub in Tschechien genossen haben und viele Eindrücke sammeln konnten. Wir sehen einer Wiederholung schon freudig entgegen."

